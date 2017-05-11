Живодёр пытался зарезать свою собаку в подъезде

В Обнинске в одном из подъездов многоэтажки мужчина пытался зарезать собственную собаку. Как сообщают зоозащитники, жуткую расправу над четвероногим другом он учинил в ночь с 6 на 7 мая.
- Он резал пса ножом. Резал, не смотря на визг своей собаки, крики людей, просьбы остановиться. Продолжал наносить раны тому, кто даже не пытался противостоять, - рассказывают жуткие подробности очевидцы.
Неравнодушные люди, не сумев образумить мужчину, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели приехали через считанные минуты.
- Огромное спасибо ребятам из МЧС, низкий поклон! Они не только спасли «мальчишку», но и взяли на себя расходы по операции. А после привезли собаку на передержку, - пишут зоозащитники.
Раны у пса оказались очень глубокими, множественные порезы в области груди, повязка не держится, при ходьбе все начинает кровоточить.
Волонтёры окрестили собаку Спайком. Сейчас они ищут для него дом. Очевидцы происшествия написали заявление в полицию.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Обнинску, по данному факту проводится проверка.
Фото: ВКонтакте
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: