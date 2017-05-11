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Живодёр пытался зарезать свою собаку в подъезде

11.05.2017 13:37 24 2208 Елена Французова
Живодёр пытался зарезать свою собаку в подъезде

В Обнинске в одном из подъездов многоэтажки мужчина пытался зарезать собственную собаку. Как сообщают зоозащитники, жуткую расправу над четвероногим другом он учинил в ночь с 6 на 7 мая.

- Он резал пса ножом. Резал, не смотря на визг своей собаки, крики людей, просьбы остановиться. Продолжал наносить раны тому, кто даже не пытался противостоять, - рассказывают жуткие подробности очевидцы.

Неравнодушные люди, не сумев образумить мужчину, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели приехали через считанные минуты.
 
- Огромное спасибо ребятам из МЧС, низкий поклон! Они не только спасли «мальчишку», но и взяли на себя расходы по операции. А  после привезли собаку на передержку, - пишут зоозащитники.

Раны у пса оказались очень глубокими, множественные порезы в области груди, повязка не держится, при ходьбе все начинает кровоточить.

Волонтёры окрестили собаку Спайком. Сейчас они ищут для него дом. Очевидцы происшествия написали заявление в полицию. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Обнинску, по данному факту проводится проверка. 

Фото: ВКонтакте


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