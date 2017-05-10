Калужан приглашают помочь сиротам попасть на море

На днях в Калуге стартовал благотворительный аукцион. На продажу были выставлены поделки воспитанников детского дома-интерната в Полотняном Заводе. Все средства, вырученные с продажи поделок пойдут на оплату поездки детишек на море.

- Восьмой год подряд воспитанники нашего подшефного детского дома создают маленькие шедевры не просто ради удовольствия, но и на продажу, - говорят организаторы. - Дети своими руками, несмотря на трудности, зарабатывают на поездку к морю. И мы с радостью им помогаем в этом. По итогу аукциона мы традиционно удвоим сумму вырученных от продажи средств и перечислим их на счет Детского дома-интерната. На эти деньги ребята отправятся к морю.

Большинство воспитанников детдома имеют проблемы со здоровьем. Чтобы принять участие в акции и приобрести детские поделки, надо перейти по ссылке интернет-аукцион «Красота детской души», выбрать понравившуюся поделку и предложить за нее свою цену, которая должна быть выше уже назначенной.

Продлится аукцион до 1 июня включительно, после чего с его победителями свяжутся организаторы.

Многие из воспитанников Полотняно-Заводского детского дома-интерната имеют серьезные проблемы со здоровьем. Больше половины - это дети, от которых отказались родители.