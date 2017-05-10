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Калуга потеряла баллы в рейтинге устойчивости из-за вбросов об отставке губернатора

10.05.2017 12:19 6 1568 Сергей ПЕТРОВ
Калуга потеряла баллы в рейтинге устойчивости из-за вбросов об отставке губернатора

На праздниках фонд «Петербургская политика» опубликовал свой традиционный ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Он подсчитывается по 10-балльной шкале и показывает, насколько спокойная обстановка в том или ином субъекте РФ, угрожают ли им протестные акции и социальные потрясения.

Внутри рейтинга регионы разделены на 5 групп, и Калуга традиционно располагается в первой – самой спокойной. В апреле наш регион с показателем 8,2 балла сохранил своё место в ней, хоть и потерял с марта 0,2 балла.

На снижение показателя, по мнению специалистов фонда, оказали влияние вбросы негативной информации о главе региона.

- Вбросы информации о грядущих в мае отставках новой партии губернаторов (называются главы Калужской, Омской, Псковской, Самарской областей, Приморского края) также выглядели как элемент неустойчивости положения губернаторов в целом, - говорит в аналитической записке, прилагаемой к рейтингу, глава фонда Михаил ВИНОГРАДОВ.

Вместе с тем в апрельском рейтинге эффективности губернаторов, который высчитывается по пятибалльной шкале, Анатолий Артамонов остаётся крепким «хорошистом». Специалисты фонда поставили ему ту же оценку, что и месяцем ранее – 4.

- Несмотря на негативную конъюнктуру, сохраняется эффект от наработанной в прежние годы репутации эффективного управленца и автора «экономического чуда», - говорится в пояснительной записке к рейтингу и добавляется, что спад в инвестиционно ёмких отраслях и отсутствие позитивной динамики в автопроме ставят под вопрос репутацию «инвестиционного инноватора» и актуализируют тему накопления электоральной усталости.


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Тэги: общество анатолий артамонов

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