Артамонову – 65: о каком подарке мечтает губернатор

05.05.2017 07:01 233

В пятницу, 5 мая, день рождения отмечает губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. У главы региона круглая дата – ему исполнилось 65 лет. За несколько дней до персонального праздника Артамонов ушёл в отпуск, чтобы не нарушить постановление, которой сам же и подписал несколько лет назад.

- У нас существует постановление губернатора, согласно которому любой человек, у которого случается день рождения, обязан не позже, чем за один день до него, уйти в отпуск и вернуться не раньше, чем через неделю, - рассказал губернатор на состоявшемся недавно брифинге. – Это сделано для того, чтобы не смущать народ. Потому что день рождения у кого-то, и вот сидишь и думаешь: «Надо же пойти поздравить. Какой подарок? Что я дарил ему в прошлом году? А что мне дарили?» У меня был такой случай, когда мне подарили, я подарил и то же самое мне снова подарили! Вот чтобы этих глупостей не происходило, надо, чтобы человек был в отпуске.

Анатолий Артамонов говорит, что он категорически против не только ненужных презентов - «У меня вся кладовка забита этими подарками!» -казал он, - также его не вдохновляют букеты цветов и подносы с угощениями, которые неизменно сопровождают практически каждый день рождения, который именинник отмечает на рабочем месте.

- У нас в здании работает примерно 600 человек. 220 рабочих дней. С подносами там… какие-то бутерброды лежат, с цветами – как будто каждый день кого-то хороним! Сейчас всё спокойно, все работают.

Лучшим же подарком, по мнению главы региона, является обычное SMS-сообщение.

- Кто хочет, тот поздравит, SMS-ку напишет. Я думаю, что лучший способ не портить человеку день рождения – SMS-ку написать, и всё. Пусть он (именинник. – Прим. ред.) почитает книжку, на природе погуляет. А то - то один телефон, то другой – за день голова заболит.

На работу Артамонов выйдет, по всей видимости, не раньше 12 мая. Однако одно исключение из правила он всё же сделает – примет участие в праздничном шествии 9 Мая.