Макет корабля из нашумевшего фильма стал калужским экспонатом

Во вторник, 2 мая, в Музее истории космонавтики журналистам показали новый экспонат – макет спускаемого аппарата космического корабля «Восход-2». Он был специально изготовлен для съёмок фильма о первом выходе человека в открытый космос «Время первых», премьера которого состоялась в начале апреля.

- Фильм замечательный, интересный, поставлен хорошо. Игра актёров - Хабенского и Миронова - вообще вне слов, - считает главный хранитель музея Людмила КУТУЗОВА. - Даже мы - сотрудники музея, которые знали, что это был за полёт, которые знали, сколько было всяких перипетий, понимали, что всё закончится благополучно, всё закончится хорошо, смотрели с интересом.

Сразу после премьеры фильма сотрудники музея связались с киностудией.

- Мы узнали, жив ли этот аппарат. Потому что макет делался специально к фильму, и они были не обязаны его хранить. Оказалось, на наше счастье, что аппарат жив. В четверг нам его привезли, - добавляет Людмила Алексеевна.

Главный хранитель музея Людмила КУТУЗОВА

Сейчас музей ведёт переговоры о показе кинофильма в планетарии Калуги, а также о том, чтобы на этот показа приехала съемочная группа.

- На Хабенского и Миронова не рассчитываем, но кто-то из съёмочной группы приедет, - сразу оговорилась главный хранитель музея.

Кроме того, в музее собираются организовать аттракцион «Веер» - надев специальные очки каждый посетитель музея почувствует, что рядом с ним взлетает ракета.

- Мы обязательно закажем шлюзовую камеру, она была на студии потеряна. Мы доведём аппарат до логического конца. Обязательно этот корабль будет стоять у нас в зале, мы будем рассказывать о том, как Алексей Леонов выходил в открытый космос.

Аппарат станет экспонатом второй очереди музея. А вот настоящий «Восход-2» стоит в музее ракетно-космического предприятия «Энергия» в Подмосковье.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.