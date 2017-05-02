С 255 миллионов до 55: доходы самого богатого калужского депутата упали в 5 раз

На сайте Законодательного собрания Калужской области на днях опубликовали сведения о доходах депутатов за 2016 год. В рейтинге самых обеспеченных народных избранников вновь произошли некоторые перестановки. Так, прошлогодний лидер, представитель партии «Справедливая Россия» Александр БЫЧКОВ, с первого места переместился на третье. Его доходы снизились более чем в 5 раз: с 255 млн. 501 тыс. рублей до 50 млн. 791 тысяч.

Зато депутат-единоросс Александр БУШИН вернул себе лидерство. Его годовой заработок составил 125 млн. 500 тыс. рублей – на 11 млн. рублей больше, чем в 2015 году.

На втором месте – ещё один представитель правящей партии Николай ШМАКОВ. Он задекларировал доход в размере 80 млн. 524 тыс. рублей (против 59 млн. 439 тыс. в 2015-м). Стала больше зарабатывать и супруга Шмакова: 54 млн. рублей, что на 20 млн. больше, чем в 2015 году. У этого же народного избранника и самый внушительный список недвижимости: 21 земельный участок (на два больше, чем в 2015 году), 8 жилых домов (на два больше, чем в 2015-м), которыми он владеет либо единолично, либо долями. Также Шмаков является владельцем и совладельцем нескольких торгово-офисных, торговых и офисных зданий и помещений, здания автотехцентра (51/100 доли) и недостроенного здания производственной базы (618/1000).

Ощутимо возросли и доходы депутата-единороса Михаила ДМИТРИКОВА: с 7 млн. 715 тыс. рублей в 2015 году до 21 млн. 328 тыс. рублей в 2016-м. Дмитриков является владельцем 7 земельных участков различного назначения, 2 зданий (либо единоличная собственность, либо долями), 9 нежилых помещений, 2 зданий и 2 помещений.

Стали зарабатывать больше и депутаты от «Единой России» Ирина ЯШАНИНА и Сергей ДУТОВ. Годовой доход Яшаниной в 2016 году составил 17 млн. 801 тыс. рублей (15 млн. 553 тыс. – в 2015-м). Дутов отчитался о годовом заработке в размере 12 млн. 477 тыс. рублей (7 млн. 377 тыс. – в 2015-м).

Далее в этом рейтинге можно выделить Олега КОМИССАРА (7 млн. 459 тыс. рублей), Александра ТЕРЕЩЕНКО (7 млн. 309 тыс. рублей), Владимира ЛИВЕНЦЕВА (6 млн. 721 тыс. рублей), Сергея ТОЛСТИКОВА (5 млн. 381 тыс. рублей). Все они также являются представителями «Единой России».

Топ-10 депутатов Заксобрания Калужской области по доходам за 2016 год

Александр Бушин 125 млн. 500 тыс. рублей Николай Шмаков 80 млн. 524 тыс. рублей Александр Бычков 50 млн. 791 тыс. рублей Михаил Дмитриков 21 млн. 328 тыс. рублей Ирина Яшанина 17 млн. 801 тыс. рублей Сергей Дутов 12 млн. 477 тыс. рублей Олег Комиссар 7 млн. 459 тыс. рублей Александр Терещенко 7 млн. 309 тыс. рублей Владимир Ливенцев 6 млн. 721 тыс. рублей Сергей Толстиков 5 млн. 381 тыс. рублей

Первый заместитель председателя регионального парламента Виктор БАБУРИН отчитался о годовом заработке в размере 3 млн. 377 тыс. рублей. Это меньше, чем в 2015 году, на 69 тыс. рублей.

Самый невысокий годовой заработок – 528 тыс. рублей – у депутата Карпа ДИДЕНКО.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, городской голова Константин ГОРОБЦОВ, а также областные, городские чиновники и депутаты гордумы свои налоговые декларации ещё не опубликовали.