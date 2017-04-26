Калужане зажгут свечи в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

26.04.2017 09:08 138

В среду, 26 апреля, в Калуге пройдёт акция «Мы хотим, чтобы помнили».

В 21:30 калужане соберутся у кинотеатра «Центральный». В 22:00 начнётся шествие к скверу Мужества. Здесь будут зажжены свечи в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.

- Зажгите сегодня свечу в память тех, кто спас мир, в память тех, кого уже нет рядом с нами, в память о жертвах радиационных катастроф, – призывают организации акции.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий участвовало около 600 тысяч человек, из них 5 тысяч человек из Калужской области. Наибольшему загрязнению радиацией в нашем регионе подверглись Хвастовичский, Жиздринский, Ульяновский, Думиничский, Куйбышевский и Людиновский районы.