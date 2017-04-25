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Мемориальную доску Валентину Берестову откроют в Калуге

25.04.2017 11:19 2 469 Дмитрий Ивьев
Мемориальную доску Валентину Берестову откроют в Калуге

В пятницу, 28 апреля, в школе №14 откроют памятную доску известному советскому и российскому поэту, писателю, переводчику, археологу, лауреату Государственного премии РСФСР, Почетному гражданину Калужской области Валентину Дмитриевичу БЕРЕСТОВУ.

Её установят на здании со стороны улицы Московской, рассказали нам в городской управе Калуги.

Мемориальную доску откроют в преддверии 90-летия со дня рождения нашего земляка. В это школе он учился в предвоенные годы (с 1938 по 1941 г.).

Валентин Берестов родился в 1928 году в Мещовске. После войны учился в Москве, закончил исторический факультет МГУ.

Он написал десятки произведения для детей и подростков.

Скончался в 1998 году в возрасте 70 лет.


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Тэги: общество валентин берестов

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