Мемориальную доску Валентину Берестову откроют в Калуге

В пятницу, 28 апреля, в школе №14 откроют памятную доску известному советскому и российскому поэту, писателю, переводчику, археологу, лауреату Государственного премии РСФСР, Почетному гражданину Калужской области Валентину Дмитриевичу БЕРЕСТОВУ.
Её установят на здании со стороны улицы Московской, рассказали нам в городской управе Калуги.
Мемориальную доску откроют в преддверии 90-летия со дня рождения нашего земляка. В это школе он учился в предвоенные годы (с 1938 по 1941 г.).
Валентин Берестов родился в 1928 году в Мещовске. После войны учился в Москве, закончил исторический факультет МГУ.
Он написал десятки произведения для детей и подростков.
Скончался в 1998 году в возрасте 70 лет.
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