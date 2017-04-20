Жириновский предложил расселить москвичей «в сторону Калуги»

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект по сносу пятиэтажек в центре Москвы. Согласно этому документу, взамен жителям столицы предоставят равнозначное новое жильё без денежной доплаты. Всего московские власти собираются таким образом переселить более 1,6 миллиона человек.

Известный политик Владимир ЖИРИНОВСКИЙ в четверг, 20 апреля, выступил с заявлением на тему того, что людям должны взамен предоставить частные дома. Они могут располагаться далеко за пределами МКАД – вплоть до Калуги.

- Дайте возможность людям строить свои дома, и не нужна будет система ЖКХ, - уверен он. - Сколько можно загонять людей в общежития? Пусть многоквартирные дома, хоть и просторные, но это общежития. По пять-шесть квартир на этаже, постоянный шум, машины некуда ставить. Дайте дома, и пускай идут вдоль до Калуги, до Тулы, до Смоленска. Полно места, давайте жилье вширь, зачем его вверх поднимать? Лифты будут не нужны, управляющие компании будут не нужны. Человек – сам хозяин, сам управляет. Дайте дом, и люди сами захотят переехать. А так мы опять провоцируем на обострение отношений с городом, с обслуживающими структурами. Людям надоело жить с соседями. И потом, высотные дома плохо влияют на психику, голова кружится, другое атмосферное давление.

В то же время Жириновский признался, что его партия не будет голосовать против законопроекта:

- Мы поддержим, раз они просят. Они мотивируют принятие закона тем, что дома под снос нуждаются в ремонте. Да, нам жители могут тогда сказать – наши дома рушатся, где нам жить? Но лучше делать по-другому, а по-другому они не хотят. Пусть делают, но мы высказываем неодобрение. Наша позиция – давайте деньги, двигайте Москву в ширину, уходите из центра в сторону Калуги. И низкие дома стройте, и дайте людям возможность стать независимыми собственниками. А то получается – царь мешал стать независимыми, убили его. КПСС мешала – разогнали ее. И сейчас мешаем. Дом должен быть свой. Дайте людям возможность нормально жить и трудиться.