Главная > Новости > Общество

Жириновский предложил расселить москвичей «в сторону Калуги»

20.04.2017 15:49 18 3623 Дмитрий Ивьев
Жириновский предложил расселить москвичей «в сторону Калуги»

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект по сносу пятиэтажек в центре Москвы. Согласно этому документу, взамен жителям столицы предоставят равнозначное новое жильё без денежной доплаты. Всего московские власти собираются таким образом переселить более 1,6 миллиона человек.

Известный политик Владимир ЖИРИНОВСКИЙ в четверг, 20 апреля, выступил с заявлением на тему того, что людям должны взамен предоставить частные дома. Они могут располагаться далеко за пределами МКАД – вплоть до Калуги.

- Дайте возможность людям строить свои дома, и не нужна будет система ЖКХ, - уверен он. - Сколько можно загонять людей в общежития? Пусть многоквартирные дома, хоть и просторные, но это общежития. По пять-шесть квартир на этаже, постоянный шум, машины некуда ставить. Дайте дома, и пускай идут вдоль до Калуги, до Тулы, до Смоленска. Полно места, давайте жилье вширь, зачем его вверх поднимать? Лифты будут не нужны, управляющие компании будут не нужны. Человек – сам хозяин, сам управляет. Дайте дом, и люди сами захотят переехать. А так мы опять провоцируем на обострение отношений с городом, с обслуживающими структурами. Людям надоело жить с соседями. И потом, высотные дома плохо влияют на психику, голова кружится, другое атмосферное давление.

В то же время Жириновский признался, что его партия не будет голосовать против законопроекта:

- Мы поддержим, раз они просят. Они мотивируют принятие закона тем, что дома под снос нуждаются в ремонте. Да, нам жители могут тогда сказать – наши дома рушатся, где нам жить? Но лучше делать по-другому, а по-другому они не хотят. Пусть делают, но мы высказываем неодобрение. Наша позиция – давайте деньги, двигайте Москву в ширину, уходите из центра в сторону Калуги. И низкие дома стройте, и дайте людям возможность стать независимыми собственниками. А то получается – царь мешал стать независимыми, убили его. КПСС мешала – разогнали ее. И сейчас мешаем. Дом должен быть свой. Дайте людям возможность нормально жить и трудиться.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество владимир жириновский

Еще новости из рубрики «Общество»

В Калугу привезли бронзового хирурга 20.04.2017 14:51

Налоговая рассказала, сколько миллионеров в Калужской области 20.04.2017 12:02

«Моё детство прошло под девизом: «Тише, посадят!» 19.04.2017 15:03

И всё-таки мы их пикировали! 19.04.2017 12:15

Сын Высоцкого разведёт кроликов под Юхновом 19.04.2017 09:56


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 18 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 21 апреля, 10:00
Православная выставка – ярмарка «Православная седмица»
Арена КТЗ, ДК
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 22 апреля, 14:00
СОБЫТИЕ ОТМЕНЕНО!!! Научное шоу "200 по Цельсию"
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 22 апреля, 16:00
Мастер-класс "Италия для маленьких"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)
вс 23 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 23 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

сб 22 апреля, 12:00
Фестиваль казачьей песни
ДК Малинники
сб 22 апреля, 18:00
Концерт "От балета до модерна"
Городской досуговый центр
сб 22 апреля, 18:00
Концерт "Путь домой"
Дом музыки
сб 22 апреля, 21:00
Концерт ANACONDAZ
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Форсаж 8
Кухня. Последняя битва
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Время первых
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

«Ростелеком» расширяет географию GPON в Калужском регионе

Зачем нужна собственная торговая система на рынке Форекс?

Калужский филиал МРСК Центра и Приволжья и муниципалитеты региона совершенствуют систему информационного обмена

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32