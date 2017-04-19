Сын Высоцкого разведёт кроликов под Юхновом

Во вторник, 18 апреля, в пригороде Юхнова сын Владимира Высоцкого актёр и режиссёр Никита ВЫСОЦКИЙ принял участие в открытии кролиководческого хозяйства. Возглавила ферму его супруга – Анна Высоцкая.

Общая стоимость затрат на открытие хозяйства составила 40 миллионов рублей. Ежегодно планируется выращивать и реализовывать более 55 тысяч голов товарных кроликов.

Никита Высоцкий.

Ферма обустроена автоматизированными системами кормления, поения, навозоудаления и поддержки микроклимата, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

- Это крупнейшая в Центральном федеральном округе и единственная в Калужской области ферма по промышленному разведению кроликов, - отметил на торжественной церемонии открытия министр сельского хозяйства области Леонид ГРОМОВ.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.