Сын Высоцкого разведёт кроликов под Юхновом

Во вторник, 18 апреля, в пригороде Юхнова сын Владимира Высоцкого актёр и режиссёр Никита ВЫСОЦКИЙ принял участие в открытии кролиководческого хозяйства. Возглавила ферму его супруга – Анна Высоцкая.
Общая стоимость затрат на открытие хозяйства составила 40 миллионов рублей. Ежегодно планируется выращивать и реализовывать более 55 тысяч голов товарных кроликов.
Никита Высоцкий.
Ферма обустроена автоматизированными системами кормления, поения, навозоудаления и поддержки микроклимата, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
- Это крупнейшая в Центральном федеральном округе и единственная в Калужской области ферма по промышленному разведению кроликов, - отметил на торжественной церемонии открытия министр сельского хозяйства области Леонид ГРОМОВ.
Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
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