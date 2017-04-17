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За песню и картинку калужанина оштрафовали на 5 000 рублей

17.04.2017 16:52 4 1594 Дмитрий Ивьев
За песню и картинку калужанина оштрафовали на 5 000 рублей

Районный суд Калуги на днях вынес приговор жителю областного центра, которого признали виновным по двум административным статьям: «производство и распространение экстремистских материалов» и «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Как рассказали нам в понедельник, 17 апреля, в областной прокуратуре, калужанин размещал в своем аккаунте в социальной сети аудиозаписи песен, тексты которых в России признаны экстремистскими.

Кроме того, он разместил в Сети изображение, содержащее нацистскую символику. А это запрещено федеральным законом.

Решением суда виновника оштрафовали на 5000 рублей.


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Тэги: общество

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