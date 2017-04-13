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Путина в стразах показали в Калуге

13.04.2017 14:44 18 1052 Елена Французова

Во вторник, 11 апреля, в выставочно-демонстрационном комплексе администрации Калужской области открылась XXII выставка-конкурс прикладного и технического творчества воспитанников интернатных учреждений и детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На ней представлено более 700 оригинальных работ из 20 учреждений области. Это швейные изделия, куклы и игрушки, поделки и картины из природного материала, вышивка, изобразительное прикладное творчество, техническое моделирование и конструирование.

- Выставка традиционно проводится в целях развития творческих способностей детей, стимулирования их интереса к занятиям народными промыслами и техническим творчеством, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

У калужских ребят безграничная фантазия. Казалось бы, ну что можно сделать из прищепок. С лёгкой руки 18-летнего Дамира Полтаева они превратились в избушку, рядом с которой пасётся «прищепочная» живность.

А этого Айболита из бумаги сделала 13-летняя Анастасия Панова. Причём ветеринар ростом с 9-летнего ребёнка!


Изделия из солёного теста.


Сувенирные колокольчики.

Можно ли сравнить бумагу с глиной? 15-летний Николай Бирюков доказывает, что можно.


Юный автор назвал свою работу «Тили-тили тесто, жених и невеста»


У невесты даже лицо проработано.

Картины, вышивка, панно, роспись. Кажется, ребята могут работать с любыми материалами.


Вот такую бабочку отчеканил 12-летний Андрей Пучков.


А эту чашку и блюдце из макарон сделали 10-летние Наталья Рыбакова и Давид Корольков.


Этот маленький токарно-винторезный станок изготовили учащиеся 7-9 классов обнинской школы-интерната «Надежда». Сделали его из оргстекла. Но при этом станок рабочий. Достаточно включить его в розетку.


Портрет президента в технике алмазной мозаики выполнила 14-летняя Александра Бузиле. Школьница вышила Владимира Путина стразами.

Выставка продлится до 15 апреля. В день закрытия состоится ярмарка-распродажа работ участников.


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Тэги: общество фоторепортаж дети

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