Путина в стразах показали в Калуге

Во вторник, 11 апреля, в выставочно-демонстрационном комплексе администрации Калужской области открылась XXII выставка-конкурс прикладного и технического творчества воспитанников интернатных учреждений и детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
На ней представлено более 700 оригинальных работ из 20 учреждений области. Это швейные изделия, куклы и игрушки, поделки и картины из природного материала, вышивка, изобразительное прикладное творчество, техническое моделирование и конструирование.
- Выставка традиционно проводится в целях развития творческих способностей детей, стимулирования их интереса к занятиям народными промыслами и техническим творчеством, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
У калужских ребят безграничная фантазия. Казалось бы, ну что можно сделать из прищепок. С лёгкой руки 18-летнего Дамира Полтаева они превратились в избушку, рядом с которой пасётся «прищепочная» живность.
А этого Айболита из бумаги сделала 13-летняя Анастасия Панова. Причём ветеринар ростом с 9-летнего ребёнка!
Изделия из солёного теста.
Сувенирные колокольчики.
Можно ли сравнить бумагу с глиной? 15-летний Николай Бирюков доказывает, что можно.
Юный автор назвал свою работу «Тили-тили тесто, жених и невеста»
У невесты даже лицо проработано.
Картины, вышивка, панно, роспись. Кажется, ребята могут работать с любыми материалами.
Вот такую бабочку отчеканил 12-летний Андрей Пучков.
А эту чашку и блюдце из макарон сделали 10-летние Наталья Рыбакова и Давид Корольков.
Этот маленький токарно-винторезный станок изготовили учащиеся 7-9 классов обнинской школы-интерната «Надежда». Сделали его из оргстекла. Но при этом станок рабочий. Достаточно включить его в розетку.
Портрет президента в технике алмазной мозаики выполнила 14-летняя Александра Бузиле. Школьница вышила Владимира Путина стразами.
Выставка продлится до 15 апреля. В день закрытия состоится ярмарка-распродажа работ участников.
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