Новый прокурор приехал в Боровск из Хабаровска

Приказом Генерального прокурора России старший советник юстиции Александр Егоров назначен прокурором Боровского района Калужской области.

Егоров родился в 1981 году в Мичуринске Тамбовской области.

В 2003 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права.

В органах прокуратуры начал работать в ноябре 2003 года в Хабаровске. Был следователем, заместителем прокурора, замещал руководящие должности заместителя Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Кировского района Хабаровска.

В нашей области Егоров начал работать 12 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.