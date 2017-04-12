Новый прокурор приехал в Боровск из Хабаровска

Приказом Генерального прокурора России старший советник юстиции Александр Егоров назначен прокурором Боровского района Калужской области.
Егоров родился в 1981 году в Мичуринске Тамбовской области.
В 2003 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права.
В органах прокуратуры начал работать в ноябре 2003 года в Хабаровске. Был следователем, заместителем прокурора, замещал руководящие должности заместителя Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Кировского района Хабаровска.
В нашей области Егоров начал работать 12 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.
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