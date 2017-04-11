Бешеную лису нашли рядом с Киевской трассой

В деревне Уколово Сухиничского района, расположенной рядом с трассой М3 «Украина», нашли труп лисы.
Как сообщили во вторник, 11 апреля, в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, при лабораторном исследовании головного мозга животного установлено, что лиса болела бешенством.
- В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией по данному заболеванию и в целях профилактики бешенства животных и человека, владельцам животных необходимо соблюдать установленные правила содержания собак, кошек и других, восприимчивых к заболеванию животных, а также доставлять домашних питомцев в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, регистрации, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакциной, - напоминают в комитете.
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