Бешеную лису нашли рядом с Киевской трассой

В деревне Уколово Сухиничского района, расположенной рядом с трассой М3 «Украина», нашли труп лисы.

Как сообщили во вторник, 11 апреля, в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, при лабораторном исследовании головного мозга животного установлено, что лиса болела бешенством.

- В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией по данному заболеванию и в целях профилактики бешенства животных и человека, владельцам животных необходимо соблюдать установленные правила содержания собак, кошек и других, восприимчивых к заболеванию животных, а также доставлять домашних питомцев в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, регистрации, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакциной, - напоминают в комитете.