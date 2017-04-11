В Калуге почтили память жертв фашистских концлагерей

На площади Победы в Калуге во вторник, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей, прошло торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню и к памятнику жертвам лагерей смерти.
Несколько десятков человек собралось для участия в траурных мероприятиях.
В годы Второй мировой войны через концлагеря прошли более 300 тысяч жителей Калужской области, каждый пятый из них был ребёнком. Домой вернулись только полторы тысячи человек, сообщает городская управа.
Фото: пресс-служба городской управы.
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