В Калуге прошёл аниме-парад

В воскресенье, 9 апреля, в канун Дня анимешника в Калуге в девятый раз прошёл аниме-парад.
Около 12:00 калужане собрались на площади Победы, а затем прошествовали по улице Кирова.
- В этом году в параде приняло участие около 150 человек в возрасте от 10 до 40 лет. В основном, конечно, молодежь - школьники и студенты, - рассказала нам одна из организаторов мероприятия, глава калужского аниме-клуба +KARAS+ Анна ТЮИНА.
Были и гости из других городов – Тулы и Брянска.
Самый популярный образ шествия - обычно одетый молодой человек и девушка с аниме-рюкзаком или сумкой с несколькими анимешными значками. Шествие не обошлось и без героев популярных мультфильмов, в частности Сейлор Мун и Грелль Сатклифф.
- В основном прохожие реагировали положительно. Многие автомобилисты сигналили, и почти все улыбались. А на площади Победы к нам подходили фотографироваться. Особой популярностью пользовался Чеширский кот.
После традиционного парада участники отправились в одно из городских кафе, где их ждали настольные и консольные игры, танцы и просмотр аниме.
Фото: «ВКонтакте».
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