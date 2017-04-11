МЧС предупредило о сильном ветре

Во вторник, 11 апреля, в течение всего дня в Калуге ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 18 м/с, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели призывают калужан быть аккуратными при нахождении на улице.

Со среды, напомним, в нашем регионе ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до +5°С..+7°С, возможны дожди.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.