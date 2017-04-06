Акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга пройдёт в Калуге

В субботу, 8 апреля, на Театральной площади в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдёт акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Питер! Мы с тобой!».
Движение автомобилей по площади в это время будет запрещено, рассказали нам в городской управе.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл теракт. По предварительным данным следствия, его осуществил смертник – уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он же, по всей видимости, оставил найденную и обезвреженную оперативниками бомбу на станции «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.
|
Стоянку на улице Марата превращают в новый рынок 06.04.2017 15:22
«Прямая линия»: спросите доктора 06.04.2017 14:00
В калужском гараже нашли 277 коробок с «палёнкой» 06.04.2017 11:53
Калужанка поднялась на 17 место в голосовании на «Мисс Россия» 05.04.2017 17:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: