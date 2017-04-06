Акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга пройдёт в Калуге

В субботу, 8 апреля, на Театральной площади в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдёт акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Питер! Мы с тобой!».

Движение автомобилей по площади в это время будет запрещено, рассказали нам в городской управе.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл теракт. По предварительным данным следствия, его осуществил смертник – уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он же, по всей видимости, оставил найденную и обезвреженную оперативниками бомбу на станции «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.