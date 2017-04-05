Прокурор о детях-попрошайках: «Калужане в торговых центрах их не видят»

В среду, 5 апреля, в Калуге на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили проблему с печально известной калужской семьёй, в которой дети занимаются попрошайничеством.

- Она [проблема] вышла за пределы Калужской области, освещалась на федеральных каналах, - отметил заместитель губернатора Калужской области Николай КАЛИНИЧЕВ. - Послужила основой законодательной инициативы нашего Заксобрания по внесению изменения в законодательство – введение наказания для несовершеннолетних попрошаек. К сожалению, на мой взгляд, Государственная Дума и Совет Федерации отказались, ссылаясь на невозможность и статью 5.35, по которой можно привлекать за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Пока, насколько я мог видеть, никакие наши совместные действия к эффекту не привели. В семье Власкиных подрастает новое поколение детей, которое так же, как их браться и сёстры, занимаются попрошайничеством. Причём в довольно навязчивой форме. И практически каждый житель Калуги с этим сталкивался.

Заместитель городского головы города Юрий МОИСЕЕВ представил подробный отчёт о том, какая работа проводилась и проводится с этой семьёй в течение 10 лет.

- В семье воспитываются двенадцать детей, летом появится тринадцатый, - пояснил он. - Трое из них являются совершеннолетними. Формально они из поля зрения комиссии по делам несовершеннолетних должны выйти. Но явление, которое сейчас развивается, оптимизма нам не добавляет. Они вырастают и начнут рожать таких же, как они сами. Это следующее поколение абсолютно асоциальных людей. Всевозможные средства – все официальные выплаты - семья получает. Общая сумма - порядка 40 тысяч. Семья имеет в собственности две квартиры.

Но ни пособия, ни попытки чиновников предоставить детям абсолютно бесплатные посещения кружков и секций, не могут заставить родителей убрать их чад с улицы. На маму и папу за ненадлежащее исполнение обязанностей составлено огромное количество протоколов. Трижды их пытались лишить родительских прав.

После январского скандала в ТЦ мама обязалась отправлять детей после школы в социальное учреждение«Надежда».

- Там их кормят, с ними делают уроки, работают психолог и логопед, в котором дети нуждаются, - рассказал Моисеев. - Малыша-инвалида, который тоже нуждается в развитии, два раза в неделю возят в «Доброту». Мы продолжаем прикладывать такое количество усилий к отдельно взятой семье! Если бы это была нормальная семья, из этих детей уже бы выросли потенциальные Ломоносовы, ещё один Циолковский. А вот это всё пустое. Сейчас они затаились. Да, продолжают попрошайничают, но ведут себя осмотрительно.

Юрий Моисеев рассказал, что подключилась к этой проблеме общественность. Однако среди калужан есть люди крайних взглядов, предлагающие применить к детям физическую силу. И если дети не прекратят попрошайничать, это может закончиться плачевно.

- Это тот случай, когда детей надо защищать от родителей, - считает Моисеев.

Сейчас собираются документы в суд на лишение родительских прав матери и отца, но в успех этой затеи чиновник не верит.

Старший помощник прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна ПРОЦЕНКО предложила ограничить родителей в правах на полгода.

- Работа проводится глобальная, - подчеркнула она. – Я не скажу, что она не даёт результатов. Я думаю, что и жители Калуги сейчас в торговых центрах их не видят.

Николай Калиничев в свою очередь удивился, что ежегодно в нашем регионе более ста родителей лишают родительских прав, но лишь к одной семье эти меры применить не могут. Он настоял продолжить эту работу.

Отметим, что в социальной сети «ВКонтакте» каждые 2-3 дня выкладывают фотографии из торговых центров, где запечатлены попрошайки из семьи Власкиных.

Фото: «Калуга жесть».