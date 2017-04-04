Дожди практически не повысили уровень воды в калужских реках

В Калужской области нет угрозы затопления населенных пунктов при разливе рек. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уровень воды во всех реках остается неопасным. После прошедших в области дождей он повысился лишь на несколько сантиметров.

В Оке на территории Калуги, например, опасным считается уровень воды в 11 метров. Сейчас же он составляет всего 77 сантиметров от нуля гидропоста.