В понедельник, 3 апреля, около 20:30 в сквере Мира калужане зажгли свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге.
- Мы считаем, что нельзя оставлять это без внимания, - написали организаторы акции в соцсетях. - Главное - выразить всеобщий траур по погибшим и высказать моральную поддержку всей стране.
Фото опубликовали в группе «Калуга Жесть».
Напомним, что днём 3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, 11 человек погибли и более 50 пострадали.
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