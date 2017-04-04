В понедельник, 3 апреля, около 20:30 в сквере Мира калужане зажгли свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге.

- Мы считаем, что нельзя оставлять это без внимания, - написали организаторы акции в соцсетях. - Главное - выразить всеобщий траур по погибшим и высказать моральную поддержку всей стране.

Фото опубликовали в группе «Калуга Жесть».

Напомним, что днём 3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, 11 человек погибли и более 50 пострадали.