Главная > Новости > Общество

Калужане зажгли свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

04.04.2017 08:56 4 4099 Елена Французова
Калужане зажгли свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, около 20:30 в сквере Мира калужане зажгли свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге.

- Мы считаем, что нельзя оставлять это без внимания, - написали организаторы акции в соцсетях. - Главное - выразить всеобщий траур по погибшим и высказать моральную поддержку всей стране.

Фото опубликовали в группе «Калуга Жесть».

Напомним, что днём 3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, 11 человек погибли и более 50 пострадали.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Калугу показали в Милане 04.04.2017 12:40

Зелёная зона и кафе на крыше – каким мог бы стать рынок после реконструкции 04.04.2017 12:01

Фоторепортаж: как «тушили» калужский ТЮЗ 03.04.2017 17:19

В Калуге массово ломают детские площадки 03.04.2017 16:50

Дендролог о липовом парке на месте рынка: «Можно сделать что угодно и где угодно» 03.04.2017 15:18


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

вт 04 апреля, 17:00
Фестиваль "Студенческая весна КГУ - 2017"
Филармония
вт 04 апреля, 18:00
Шоу "Импровизация"
Филармония
ср 05 апреля, 18:00
Концерт памяти Курта Кобейна
ДК Малинники
чт 06 апреля, 19:00
Концерт Ильи Оленева "Радости ради"
Арт-студия Flat

Кино

Могучие рейнджеры
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Смурфики: Затерянная деревня
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 Вчера 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03