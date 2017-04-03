Фоторепортаж: как «тушили» калужский ТЮЗ

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 3 апреля, сотрудники МЧС провели учения в Калужском театре юного зрителя.

По легенде, огонь разгорелся при использовании пиротехники на сцене. Он мог распространиться на чердак и другие помещения через сгораемые перекрытия старинного здания.

Спасатели и сотрудники эвакуировали зрителей по лестницам основного и запасного выходов.

Тушили учебный пожар условной водой. Как проходили учения – в фоторепортаже Сергея КОНСТАНТИНОВА.