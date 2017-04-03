В Калуге массово ломают детские площадки

В понедельник, 3 апреля, в Калуге на планёрке в горуправе чиновники обсудили состояние детских площадок. Поводом стало сообщение Ольги Коноваловой в группе «Калуга и калужане».

- Гуляла я сегодня с сыном в сквере возле танка, что на Московской площади. Хорошее там место для детских гуляний: утром и днем. А вечером сквер превращается в пивнушку - там есть и где посидеть на скамейке с ногами, и алкоголь употребить, и удаль свою алкогольную продемонстрировать, - пишет женщина. - Поломанные элементы детской площадки - не редкость. Вместо качелей - петли от качелей, пластиковую машинку вырвали с мясом - осталась только стойка-пружина с острыми железными краями.

Эту информацию на планёрке подтвердил директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

- В последнее время по городу очень много вандализма на детских комплексах, - отметил он.

Чиновник признался, что самостоятельно защитить от поломок детские площадки его подчинённые не в силах. Они могут только ремонтировать.

- Хотелось, чтобы поближе были наряды полиции, - подытожил он.

Присутствующий на совещании начальник УМВД по Калуге Станислав Орехов промолчал.

Фото: Ольга Коновалова.