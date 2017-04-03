Главная > Новости > Общество

В Калуге массово ломают детские площадки

03.04.2017 16:50 5 874 Елена Французова
В Калуге массово ломают детские площадки

В понедельник, 3 апреля, в Калуге на планёрке в горуправе чиновники обсудили состояние детских площадок. Поводом стало сообщение Ольги Коноваловой в группе «Калуга и калужане».  

- Гуляла я сегодня с сыном в сквере возле танка, что на Московской площади. Хорошее там место для детских гуляний: утром и днем. А вечером сквер превращается в пивнушку - там есть и где посидеть на скамейке с ногами, и алкоголь употребить, и удаль свою алкогольную продемонстрировать, - пишет женщина. - Поломанные элементы детской площадки - не редкость. Вместо качелей - петли от качелей, пластиковую машинку вырвали с мясом - осталась только стойка-пружина с острыми железными краями.

Эту информацию на планёрке подтвердил директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

- В последнее время по городу очень много вандализма на детских комплексах, - отметил он. 

Чиновник признался, что самостоятельно защитить от поломок детские площадки его подчинённые не в силах. Они могут только ремонтировать. 

- Хотелось, чтобы поближе были наряды полиции, - подытожил он.

Присутствующий на совещании начальник УМВД по Калуге Станислав Орехов промолчал. 

Фото: Ольга Коновалова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество сергей ильинов

Еще новости из рубрики «Общество»

Фоторепортаж: как «тушили» калужский ТЮЗ 03.04.2017 17:19

Дендролог о липовом парке на месте рынка: «Можно сделать что угодно и где угодно» 03.04.2017 15:18

Столичный эксперт о Калуге: «Это кошмар какой-то, а не деревья» 03.04.2017 12:34

Учебный пожар потушат в калужском ТЮЗе 03.04.2017 11:50

Калужанке нужна помощь, чтобы пройти в финал «Мисс Россия» 03.04.2017 10:49


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 22 апреля, 14:00
Научное шоу "200 по Цельсию"
Ambassador Hotel & Suites Kaluga

Концерты

вт 04 апреля, 17:00
Фестиваль "Студенческая весна КГУ - 2017"
Филармония
вт 04 апреля, 18:00
Шоу "Импровизация"
Филармония
ср 05 апреля, 18:00
Концерт памяти Курта Кобейна
ДК Малинники
чт 06 апреля, 19:00
Концерт Ильи Оленева "Радости ради"
Арт-студия Flat

Кино

Могучие рейнджеры
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Смурфики: Затерянная деревня
Новости компаний

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 Сегодня 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03