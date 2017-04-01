В День дурака запретили ловить щуку

В субботу, 1 апреля, на территории Калужской области вступил в силу нерестовый запрет на ловлю щуки. Он продлится до 1 мая.
С 10 апреля по 10 мая будет запрещена ловля жереха, с 1 мая по 10 июня - всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.
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