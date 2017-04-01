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В День дурака Калуга чествует жаворонков, зябликов и коноплянок

01.04.2017 08:10 0 102 Дмитрий Ивьев
В День дурака Калуга чествует жаворонков, зябликов и коноплянок

В субботу, 1 апреля, весь мир отмечает Международный день птиц.

Примерно к этой дате в наш город традиционно возвращаются многие виды пернатых. В частности, в начале апреля прилетают полевые жаворонки, чижи, зяблики и коноплянки.

- Появление зябликов легко наблюдать в городе, - говорят специалисты. - Зяблик — заметная, чуть крупнее воробья, и красивая птичка с красноватым горлышком, постепенно переходящим в лиловатый оттенок груди, и с двумя широкими и резкими полосами на крыльях, поселяющаяся не только в лесах, но и в садах и на бульварах города и оживляющая их своей мелодичной песенкой с характерным росчерком в конце.


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Тэги: общество

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