В День дурака Калуга чествует жаворонков, зябликов и коноплянок

В субботу, 1 апреля, весь мир отмечает Международный день птиц.
Примерно к этой дате в наш город традиционно возвращаются многие виды пернатых. В частности, в начале апреля прилетают полевые жаворонки, чижи, зяблики и коноплянки.
- Появление зябликов легко наблюдать в городе, - говорят специалисты. - Зяблик — заметная, чуть крупнее воробья, и красивая птичка с красноватым горлышком, постепенно переходящим в лиловатый оттенок груди, и с двумя широкими и резкими полосами на крыльях, поселяющаяся не только в лесах, но и в садах и на бульварах города и оживляющая их своей мелодичной песенкой с характерным росчерком в конце.
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