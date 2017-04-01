Памятник журналистам установят в Калуге

Летом на Телевизионной площади в Калуге у здания телецентра установят скульптуры журналиста и телеоператора. Над проектом работает скульптор Светлана Фарниева. Именно она создала, в частности, скульптуры девушки у театра, Циолковского с велосипедом на Театральной улице и ветерана у площади Победы.

- Оба лица, и корреспондент, и телеоператор, реальные сотрудники, но обоих с нами уже нет, - сообщили в пятницу, 31 марта, в ГТРК «Калуга». - Ирина Рожкова много появлялась на экране, как политический обозреватель. Она буквально влилась в профессию, легко и без запинок освоила разные темы. Стройки, социальные проблемы, материалы о детях – границ не было. Ирину в феврале 2009-го забрала тяжелая болезнь - быстро и внезапно для всех. Также внезапно не стало и Виктора Раудлама. Его глазами зрители видели и политические события региона, и спортивные мероприятия. От залов заседаний до полей – он был с камерой везде.

Фигура корреспондента в полный рост уже готова, она скоро отправится на формовку и отливку. На очереди лепка фигуры оператора.