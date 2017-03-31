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Клещи не останавливаются: за неделю пострадали 8 человек

31.03.2017 16:45 3 892 Дмитрий Ивьев
Клещи не останавливаются: за неделю пострадали 8 человек

За неделю, с 20 по 26 марта, в Калужской области 8 человек обратились к врачам с укусами клещей.

Среди пострадавших трое детей, сообщили в пятницу, 31 марта, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, сейчас заключаются договоры на обработку от клещей территорий в детских лагерях. Работы проведут до начала летних каникул.


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Тэги: общество

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