Клещи не останавливаются: за неделю пострадали 8 человек

За неделю, с 20 по 26 марта, в Калужской области 8 человек обратились к врачам с укусами клещей.

Среди пострадавших трое детей, сообщили в пятницу, 31 марта, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, сейчас заключаются договоры на обработку от клещей территорий в детских лагерях. Работы проведут до начала летних каникул.