Это было не стояние, а противостояние!

Именно так определил событие, произошедшее на берегах реки Угры осенью 1480 года, академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, обращаясь к участникам научной конференции открывшейся в Калуге.

30 марта в Калуге начала работу Всероссийская научная конференция на тему: «Великое стояние на Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные аспекты».

Участие в этой представительной конференции, инициированной губернатором Анатолием Артамоновым и организованной правительством Калужской области и КГУ им. К. Э. Циолковского, при поддержке «Института всеобщей истории Российской академии наук», принимают известные российские и зарубежные историки и археологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Белгорода, Воронежа, Тулы, Калуги, Тарту и Лос-Анджелеса:

Академик РАН Александр ЧУБАРЬЯН,

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Антон ГОРСКИЙ,

ВРИО директора ИНИОН РАН Илья ЗАЙЦЕВ,

профессор Евпропейского университета в Санкт-Петербурге Михаил КРОМ,

руководитель Центра по истории древней Руси Института Российской истории РАН Владимир КУЧКИН,

профессор кафедры славянской литературы и культуры Калифорнийского университета Гейл Д. ЛЕНХОФФ,

заместитель директора Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Юрий ЭСКИН,

начальник Научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.

Всего более 50 учёных с мировыми именами.

- Присутствие на конференции большого колличества учёных свидетельствует о возрастании роли Калужского университета в системе образования Российской Федерации, - так сказал сопредседатель конференции, академик РАН ЧУБАРЬЯН, открывая конференцию. - В Калуге очень сильная ассоциация учителей истории. Мне не очень нравиться слово стояние. В современном лингвистическом контексте событие, которое мы будем обсуждать, было противостоянием. Именно так я считаю. - К сожалению, эта страница нашей истории в школьных и вузовских учебниках не стоит в первом ряду. Я думаю, что по итогам нашей конференции этот недостаток будет преодолён. Очень важно показать, истинное значение фигуры Ивана III. Ведь именно с этого времени, с победного окончания Великого стояния на Угре, появился термин «Российская государственность», Россия вошла в более тесное взаимодействие со всей остальной Европой, и была признана как мощное государство на востоке Европы.

- Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь за интерес, проявленный к этой очень важной теме, - сказал в приветственном слове к участникам сопредседатель Оргкомитета конференции, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Для калужан она имеет особое значение. Хотя дата эта, 11 ноября, имеет значение для всей России, как отправная точка Российской государственности. Нам, калужанам, очень ответственно жить на земле, которая самым непосредственным образом участвовала в формировании России, как государства, – подчеркнул глава региона.

Анатолий Дмитриевич напомнил об инициативе Калужской области, которую, поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский, по установлению даты 11 ноября - Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года, как общероссийского праздника - Дня обретения страной своей государственности и установления суверенитета.

- Очень хочется, чтобы резолюция нашей конференции помогла дать объективную оценку этому значимому событию – стоянию на Угре под Калугой. И по достоинству оценило место и роль Ивана III, которого при жизни называли Великим, в мировом историческом процессе, - закончил свою речь губернатор.

Накануне открытия конференции глава региона, встречаясь с научным руководителем Института всеобщей истории РАН, сопредседателем конференции Александром Чубарьяном, и обратился к академику с просьбой оказать содействие по включению в программы по изучению истории России в школах и вузах темы «Великое стояние на реке Угре». По его мнению, в настоящее время эта, крайне важная тема освещена недостаточно.

- Мы работаем над этими вопросами. Кроме того, в настоящее время осуществляется проект, поддержанный президентом – «История России через историю регионов». Уже вышла история Башкирии, Саратова и начата работа над историей Калуги. По этому поводу сегодня КГУ и наш Институт всеобщей истории РАН подписали соглашение о сотрудничестве, - сказал журналистам в во время пресс-подхода Александр Оганович. – Проект финансируется Министерством образования и науки.

- Великое стояние на Угре стало значимым событием для основания Российского государства, - сказал, присутствовавший на открытии конференции, член Совета Федерации Юрий ВОЛКОВ. – К сожалению, последнее время этому важнейшему историческому событию уделяли не достаточно времени. Хотя калужские школьники в этом вопросе гораздо подкованнее сверстников из других регионов. Несколько лет назад по инициативе Анатолия Дмитриевича у нас в регионе запустили такой проект. И он дал положительные результаты. Мне, как правоведу по образованию, очень важна личность Ивана III. На сегодняшний день нет в России ни одного памятника этому великому дипломату, основателю Российского государства. На эту роль сейчас претендуют многие. На месте Лаврова, я бы сказал: «Давайте установим памятник этому великому дипломату перед зданием МИДа». Верным было бы решение установить его в Кремле. Однако, как я считаю, было бы справедливо, установить памятник Ивану III тут в Калуге, на месте исторического события.

Работа конференции продлится два дня. На пленарных заседаниях и в работе секций будут подробно рассматриваться темы, касающиеся эпохи Ивана III, зависимости от Орды во времена Великого стояния на Угре, обретения государственного суверенитета Великим княжеством Московским, взаимоотношений государства и церкви в те времена. Итоги двухдневной конференции планируется подвести в пятницу, 31 марта, во второй половине дня.

P.S.: Напомним, в сентябре ежегодно под Калугой проходят торжества по случаю Великого стояния на Угре. Оно произошло осенью 1480 года между войсками московского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси. Все события стояния разворачивались вблизи того места, где возведен скит Владимирской иконы Божией Матери Свято-Тихоновой пустыни вблизи с. Льва Толстого под Калугой. На месте событий на территории скита была открыта диорама, рассказывающая ее посетителям историю данного события.

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