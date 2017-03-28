В Калуге у братской могилы спилили 44 дерева

В нашу редакцию на днях обратился калужанин Виталий Сидоркин, обеспокоенный спилом деревьев у братской могилы в Желыбино.
- Я заметил, что произведена вырубка взрослых деревьев. По всей видимости, это сделано недавно. Выглядит не нормально, а даже ужасно.
За комментариями мы обратились в пресс-службу городской управы.
- По запросу управления по работе с населением на территориях в рамках благоустройства братской могилы было проведено обследование зелёных насаждений, - сообщили в горуправе. - Для предупреждения возможного падения деревьев на братскую могилу комиссией было установлено, что валке подлежат 37 тополей и 7 берёз. На все спиленные деревья в районе воинского мемориала имеются акты обследования зелёных насаждений, выданные управлением городского хозяйства на их снос.
Фото: Виталий Сидоркин.
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