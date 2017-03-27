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Житель Обнинска погулял на собственных похоронах

27.03.2017 17:35 7 6831 Оксана КОЛОСОВА
Житель Обнинска погулял на собственных похоронах

Эта довольно странная история началась в октябре 2016 года. Именно тогда в приёмное отделение Клинической больницы № 8 наукограда бригадой «Скорой помощи» был доставлен 38-летний мужчина. Его сопровождала женщина, которая представилась родственницей больного. 

Документов, удостоверяющих личность, при пациенте не было. Сопровождающая представила медикам полис ОМС, выданный якобы на имя больного. Медкарта оформлялась на основании устных данных, предоставленных «родственницей». 

- Через несколько дней мужчина скончался в больнице, - сообщает в понедельник, 27 марта, пресс-служба областной прокуратуры. – Вскоре после этого «родственница» умершего получила свидетельство о его смерти. Мужчину похоронили. 

Спустя 5 месяцев в прокуратуру наукограда обратилась местная жительница, которая сообщила, что человек, на имя которого было выдано свидетельство о смерти, на самом деле жив и здоров. В результате проверки эти сведения подтвердились. 

- Выяснилось, что все участники этой истории знакомы между собой, - прокомментировали нам в прокуратуре. – Мужчина, попавший в больницу, не имел документов. Чтобы он смог получить необходимое лечение, его приятель одолжил свой медицинский полис. Мужчина знал о том, что после смерти знакомого свидетельство выписано на его имя, а не на имя реально умершего человека. Известно было мужчине и о том, что приятеля хоронят под его именем. Более того, владелец полиса лично побывал на своих собственных похоронах. 

Правоохранительные органы считают, что человек, на имя которого выдано свидетельство о смерти, намеренно не предпринимал попыток аннулировать его, поскольку преследовал личные интересы, создавая себе условия для совершения каких-либо противоправных действий. Например, он мог взять кредит и не платить по нему. 

Почему знакомая, заявившая в прокуратуру, спустя полгода решилась на такой шаг, в пресс-службе ведомства не уточнили. Чтобы предотвратить негативные последствия от возможных незаконных действий ответчика прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи акта о его смерти. Обнинский городской суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их.


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Тэги: общество

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