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Молчаливый протест: около 300 калужан вышло на акцию против коррупции

27.03.2017 12:38 128 3102 Елена Французова

В воскресенье, 26 марта, в Калуге прошла акция протеста против коррупции. Всего на Театральной площади собралось около 300 человек. В основном это были молодые люди. Калужане стояли молча, в руках у них не было ни плакатов, ни транспарантов. На плечи некоторых участников были накинуты кроссовки. Тем самым калужане намекали на расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором были упомянуты кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева.

Акция проходила под присмотром полиции. Порой стражи порядка просили участников не стоять близко друг к другу, мол, тем самым они мешают остальным людям гулять по Театральной площади.

Как нам рассказали в полиции, акция прошла без эксцессов. Стражи порядка не расценили её как несанкционированный митинг.

- Всего в этот день по городу прошло 5 одиночных пикетов, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. – Задержанных нет.

Одиночный пикет на Театральной улице.

В этот день пикеты и митинги против коррупции прошли по всей стране: от Владивостока до Калининграда. Большая часть из них не была согласована с властями. Самыми массовыми стали акции в Москве и Санкт-Петербурге, где на улицы вышло около 10 000 человек. В столице полиция задержала почти тысячу человек.

Напомним, фильм-расследование «Он вам не Димон» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального был опубликован в начале марта. На данный момент на Youtube его посмотрели более 12,5 миллиона раз. В фильме утверждается, что Медведев возглавляет многоуровневую коррупционную схему. По данным Навального, через благотворительные фонды и организации, юридически оформленные на доверенных лиц Медведева, включая родственников и однокурсников, премьер-министр владеет многомиллиардной недвижимостью, приобретённой на деньги олигархов и кредиты госбанков. Сам Медведев и президент Владимир Путин никак не прокомментировали эти обвинения.

Фото: «ВКонтакте».


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Тэги: общество дмитрий медведев

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