Калужанам чаще всего снятся перстни, хорьки, уборка и подосиновики

Компания Яндекс в пятницу, 17 марта, опубликовала результаты исследования, в котором попыталась выяснить, что снится жителям России. Для анализа использовались все запросы к поиску со словами «к чему снится» («сниться», «снятся», «сняться»), заданные в период с 1 сентября 2016 до 28 февраля 2017.

- Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли, - говорят в интернет-компании. - Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России.

Чаще всего поисковые запросы россиян о снах содержат следующие слова:

человек рыба ребёнок змея умирать живой парень беременность вода зуб собака дом белый кровь бывший большой кошка маленький волос рука

- Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мёртвые, - говорят авторы исследования. - Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука. Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребёнок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Причём самые распространённые сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области.

В Калужской области запросы о снах чаще всего встречаются со следующими словами: