Главная > Новости > Общество

Калужанам чаще всего снятся перстни, хорьки, уборка и подосиновики

17.03.2017 16:41 23 531 Дмитрий Ивьев
Калужанам чаще всего снятся перстни, хорьки, уборка и подосиновики

Компания Яндекс в пятницу, 17 марта, опубликовала результаты исследования, в котором попыталась выяснить, что снится жителям России. Для анализа использовались все запросы к поиску со словами «к чему снится» («сниться», «снятся», «сняться»), заданные в период с 1 сентября 2016 до 28 февраля 2017.

- Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли, - говорят в интернет-компании. - Эти запросы  представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России.

Чаще всего поисковые запросы россиян о снах содержат следующие слова:

  1. человек
  2. рыба
  3. ребёнок
  4. змея
  5. умирать
  6. живой
  7. парень
  8. беременность
  9. вода
  10. зуб
  11. собака
  12. дом
  13. белый
  14. кровь
  15. бывший
  16. большой
  17. кошка
  18. маленький
  19. волос
  20. рука

- Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мёртвые, - говорят авторы исследования. - Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука. Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребёнок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Причём самые распространённые сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области.

В Калужской области запросы о снах чаще всего встречаются со следующими словами:

  1. перстень
  2. убираться
  3. уж
  4. лисичка
  5. электричка
  6. влюбляться
  7. хорёк
  8. тапок
  9. мышонок
  10. подосиновик


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

В Калуге пропала 13-летняя девочка 17.03.2017 14:56

Берёзу Циолковского просят взять под охрану 17.03.2017 14:50

Героиня пошлого видео из детсада рассказала, кто мог слить ролик в Интернет 17.03.2017 10:16

«Мост Пяти Стихий»: Музей Воды, библиотека Циолковского, чудо-мост 17.03.2017 09:10

Продолжение истории со шлепками в больнице: мать оказалась недееспособной 17.03.2017 09:02


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 23 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 19:00
Концерт «Души таинственные струны»
Филармония
сб 18 марта, 20:00
Харизма & Натиск
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 20:00
Концерт группы "Сахарный Человек"
AmRa (Амра)

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

Как трейдеру бороться с эмоциями

«Ростелеком» продолжает модернизировать сеть в Калуге

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49