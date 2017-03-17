В Калуге пропала 13-летняя девочка

В пятницу, 17 марта, в полицию Калуги обратилась женщина с заявлением о пропаже её 13-летней дочери – Юлии КУЗНЕЦОВОЙ.
Как сообщают знакомые девочки в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», накануне вечером она ушла к подруге, с тех пор о ней ничего неизвестно.
- Мы рассматриваем разные версии случившегося, отрабатываем круг её общения, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 или связаться с родителями подростка: 89206157232.
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