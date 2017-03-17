Главная > Новости > Общество

В Калуге пропала 13-летняя девочка

17.03.2017 14:56 5 3902 Елена Французова
В Калуге пропала 13-летняя девочка

В пятницу, 17 марта, в полицию Калуги обратилась женщина с заявлением о пропаже её 13-летней дочери – Юлии КУЗНЕЦОВОЙ.

Как сообщают знакомые девочки в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», накануне вечером она ушла к подруге, с тех пор о ней ничего неизвестно.

- Мы рассматриваем разные версии случившегося, отрабатываем круг её общения, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 или связаться с родителями подростка: 89206157232.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Продолжение истории со шлепками в больнице: мать оказалась недееспособной 17.03.2017 09:02

Воспитатели в детском саду устроили корпоратив в стиле БДСМ 16.03.2017 10:37

В Калуге пропавшего 12-летнего мальчика ночью нашли на заправке 14.03.2017 16:07

Видео: мать бьёт ребёнка в больнице, чтобы уложить спать 14.03.2017 15:08

11-летняя девочка попала под колёса «Лексуса» 14.03.2017 09:53


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 19:00
Концерт «Души таинственные струны»
Филармония
сб 18 марта, 20:00
Харизма & Натиск
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 20:00
Концерт группы "Сахарный Человек"
AmRa (Амра)

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

Как трейдеру бороться с эмоциями

«Ростелеком» продолжает модернизировать сеть в Калуге

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49