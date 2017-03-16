В детском саду опровергли информацию об увольнении участниц скандального корпоратива

Как мы уже рассказывали, в соцсети попало видео корпоратива воспитательниц детского сада в городе Кирове Калужской области. На нём сотрудницы под общих хохот матерятся, раздают презервативы. В довершении вечера воспитательницы в образе Деда Мороза и Снегурочки имитируют половой акт. Проходит вечеринка в актовом зале детского сада.
По сообщению life.ru, в четверг, 16 марта, воспитательницы, запечатлённые на видео, уволились.
Однако руководство сада не подтвердило эту информацию.
- Сейчас мы разбираемся, проводим внутреннее расследование, - рассказала kp40.ru заведующая Анна ШИЛОВА.
Напомним, что ранее специалист по дошкольному образованию Кировского района Марина ЩЕРБАКОВА сообщила, что корпоративы в дошкольных учреждениях запрещены.
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