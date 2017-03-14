Видео: мать бьёт ребёнка в больнице, чтобы уложить спать

В понедельник, 13 марта, в группе «Подслушано Людиново» в «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как молодая мама укладывает спать ребёнка в детском отделении местной больницы. Сначала женщина пытается уговорить малыша, которому на вид не больше трёх лет, заснуть, а потом начинает его шлёпать и швырять, как куклу.

- Ложись ты спать, - приговаривает она, хватая приподнявшегося на кровати ребёнка. В следующую секунду женщина бросает его на постель.

Как только кроха вновь пытается подняться, он получает шлепок, а затем его кидают.

- Прекрати, - цедит женщина сквозь зубы. Малыш истошно кричит и визжит.

Рядом с кроватью при этом стоит старший сын женщины.

- Ну, давай, надо! – шлепая по попе, «баюкает» ребёнка женщина.

Как уточняют в соцсетях, видео сняла 11-летняя девочка – соседка по палате.

Мы передали запись в правоохранительные органы. Будет проводиться полицейская проверка. Кроме того, видео заинтересовало калужское региональное управление Следственного комитета. Следователи выяснят обстоятельства жизни ребёнка, является ли ситуация на видео единичным случаем или в семье регулярно применяются подобные способы воспитания, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.