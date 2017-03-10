Парню грозит срок за секс с 15-летней матерью своего ребёнка

20-летнего жителя Спас-Деменского района обвиняют в половой связи с 15-летней девушкой.

- О противоправных деяниях подозреваемого стало известно после обращения девушки за медицинской помощью в связи с беременностью, - сообщает в пятницу, 10 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - В настоящее время у неё родился ребенок. Пара сообщила следователю о своих намерениях узаконить отношения. Однако эти обстоятельства не повлияют на квалификацию действий мужчины, поскольку девушке нет 16 лет.

Как нам рассказали в СК, молодые люди давно живут вместе. Ранее молодой человек уже был судим за половые отношения с этой девушкой.

В настоящее время ведется предварительное расследование.