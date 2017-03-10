Парню грозит срок за секс с 15-летней матерью своего ребёнка

20-летнего жителя Спас-Деменского района обвиняют в половой связи с 15-летней девушкой.
- О противоправных деяниях подозреваемого стало известно после обращения девушки за медицинской помощью в связи с беременностью, - сообщает в пятницу, 10 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - В настоящее время у неё родился ребенок. Пара сообщила следователю о своих намерениях узаконить отношения. Однако эти обстоятельства не повлияют на квалификацию действий мужчины, поскольку девушке нет 16 лет.
Как нам рассказали в СК, молодые люди давно живут вместе. Ранее молодой человек уже был судим за половые отношения с этой девушкой.
В настоящее время ведется предварительное расследование.
|
Калужские мамы возмущены увольнением воспитателя за тату на шее 10.03.2017 15:29
Конфликт вокруг рынка: «Не мы строили - не нам и ломать!» 10.03.2017 14:42
Внезапно-2: дядя калужанина опроверг его родство с Трампом 10.03.2017 14:15
Работники Центрального рынка просят продлить срок аренды 10.03.2017 12:52
Уровень воды в Оке вырос на 23 сантиметра 10.03.2017 11:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: