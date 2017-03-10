Уровень воды в Оке вырос на 23 сантиметра

По состоянию на 10 марта на реках Калужской области отмечается плавный подъём воды, в верхнем течении Угры, Жиздры, Протвы и на Оке в Ферзиковском и Тарусском районах наблюдаются забереги, участки ледовых полей, рассказали нам в региональном ГУ МЧС.

В Калуге на Оке редкий ледоход, уровень воды составляет 137 сантиметров от нуля гидропоста. За сутки уровень повысился на 23 сантиметра. Опасным считается уровень в 1100 сантиметров.

В Козельске на Жиздре уровень воды составляет 464 сантиметров, за сутки он вырос на 2 сантиметра. Опасный уровень здесь - 860 сантиметров.

На Угре в Товарково уровень воды - 280 сантиметров. Рост за сутки - 36 сантиметров. Опасный уровень - 750 сантиметров.

На Протве в Спас-Загорье за последние сутки уровень воды вырос на 34 сантиметра – до 263. Но это далеко от опасного уровня в 750 сантиметров.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.