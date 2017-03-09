Калужан просят анонимно сообщить о местах продажи наркотиков

С 13 по 24 марта в Калужской области пройдёт первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

- В это время все желающие смогут сообщить по номеру 02 или телефону доверия 56-08-56 информацию о фактах распространения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, об интернет-сайтах, причастных к пропаганде наркопотребления и распространению наркотических средств, а также получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей, - сообщили нам 9 марта в пресс-службе правительства. - Анонимность гарантируется.