Калужан просят анонимно сообщить о местах продажи наркотиков

С 13 по 24 марта в Калужской области пройдёт первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
- В это время все желающие смогут сообщить по номеру 02 или телефону доверия 56-08-56 информацию о фактах распространения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, об интернет-сайтах, причастных к пропаганде наркопотребления и распространению наркотических средств, а также получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей, - сообщили нам 9 марта в пресс-службе правительства. - Анонимность гарантируется.
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