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Артамонов подарил Акимову на день рождения медаль

09.03.2017 10:00 19 935 Дмитрий Ивьев
Артамонов подарил Акимову на день рождения медаль

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Максим АКИМОВ награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской областью». Соответствующее постановление губернатор Анатолий АРТАМОНОВ подписал 1 марта – именно в этот день Акимову исполнилось 47 лет.

Максим Акимов родился в Малоярославце. Учился на истфаке КГУ, работал два года учителем истории в школе.

В 1996–1997 годы – председатель региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области.

С 1997 по 2001 год занимал должность заместителя директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области.

Затем три года проработал первым заместителем председателя комитета государственного имущества Калужской области.

В 2004 году назначен министром экономического развития Калужской области.

В том же году Акимов перешёл на работу в городскую управу, до 2007 года был городским головой.

С 2007 по май 2012 года – заместитель губернатора Калужской области.

После этого переехал в Москву. 22 мая 2012 года он назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации. 24 мая 2013 года - первым заместителем руководителя аппарата правительства.


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Тэги: общество анатолий артамонов максим акимов

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