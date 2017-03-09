Артамонов подарил Акимову на день рождения медаль

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Максим АКИМОВ награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской областью». Соответствующее постановление губернатор Анатолий АРТАМОНОВ подписал 1 марта – именно в этот день Акимову исполнилось 47 лет.
Максим Акимов родился в Малоярославце. Учился на истфаке КГУ, работал два года учителем истории в школе.
В 1996–1997 годы – председатель региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области.
С 1997 по 2001 год занимал должность заместителя директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области.
Затем три года проработал первым заместителем председателя комитета государственного имущества Калужской области.
В 2004 году назначен министром экономического развития Калужской области.
В том же году Акимов перешёл на работу в городскую управу, до 2007 года был городским головой.
С 2007 по май 2012 года – заместитель губернатора Калужской области.
После этого переехал в Москву. 22 мая 2012 года он назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации. 24 мая 2013 года - первым заместителем руководителя аппарата правительства.
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