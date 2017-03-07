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Дом под микроскопом

07.03.2017 14:00 0 449
Дом под микроскопом

Через призму ситуации с одним конкретным домом решить проблему в принципе. Такой подход решили применить в Законодательном Собрании Калужской области с одним из самых сложных и запутанных вопросов ЖКХ – начислением оплаты за общедомовые нужды.

Эта история началась, когда на личный приём к Виктору Бабурину пришёл этот человек. Пенсионер Владимир Киселёв в течение двух лет скрупулёзно собирал показания всех счётчиков в своем доме пытаясь понять почему он платит явно больше того, что использует. И затем, со всем массивом накопленной информации он отправился к первому заместителю Председателя Законодательного Собрания Калужской области.

- Когда я свел воедино показания всех счётчиков, то оказалось, что 70 владельцев стандартной хрущевской пятиэтажки дополнительно каждый месяц платят за объём электроэнергии, равный круглосуточной работе полуторакиловаттного двигателя. Куда он уходит? – недоумевает пенсионер.
Ситуация усугубилась тем, что с января управляющая компания выставила счёт за ОДН не по приборам учёта, а по нормативу.

Случай для Калужской области абсолютно типичный – на завышенные платёжки за электроэнергию жалуются многие. Именно эта типичность привела Виктора Бабурина к идее – через углублённое изучение конкретной ситуации  с домом № 9 по ул. Кубяка разобраться с этой ситуацией в принципе.
С этой целью в Законодательном собрании была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты ЗСКО, представители Государственной жилищной инспекции, горуправы, обслуживающей дом управляющей компании.

Первое её заседание состоялось во вторник, 7 марта. Что же удалось выяснить на первом этапе?

1. По словам начальника ГЖИ Руслана Саидова, наличие приборов учёта в местах общего пользования на сумму начисления не влияет. Такие счётчики ставить можно, но их показания могут лишь помогать жильцам разобраться в ситуации и не более того. ОДН же вычисляется исключительно как разница между показаниями общедомового счётчика и суммы показаний внутриквартирных.

2. Если в доме установлены общедомовой, и квартирные приборы учёта, начисление оплаты осуществляется только по ним, но не выше установленного норматива. Применять норматив при наличии счётчиков нельзя. Те управляющие компании, которые начислили в январе оплату по нормативу при наличии в доме счётчиков обязаны в феврале сделать перерасчёт.

3. Жильцы тех домов, в которых есть подозрение на завышенные платежи по ОДН, в первую очередь должны совместно с управляющими компаниями привлечь специалистов-электриков для проверки внутридомовых сетей на предмет несанкционированных подключений.

Собственно, именно этим путём и пойдёт созданная рабочая группа. После проведённого энергоаудита она соберется вновь для того, чтобы наметить дальнейшие действия.

- Мы должны посмотреть всё. Мы должны выяснить где же на самом деле происходят те потери, которые приводят к завышенным счетам. Для этого сначала мы проведём ревизию схемы электроснабжения. После того, как специалисты скажут свое слово нужно будет провести работу уже внутри самого дома. Возможно, претензии могут возникнуть к тем жильцам, у которых стоят устаревшие счётчики. В любом случае рабочая группа создана для того, чтобы разобраться с этим конкретным домом. Затем все материалы мы передадим в комиссию по ЖКХ Законодательного Собрания для обобщения и распространения полученного опыта на все дома области, - подвёл итог заседания Виктор Бабурин.


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Тэги: oбщество законодательное собрание

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