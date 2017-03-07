На благословенной Калужской земле бюст Николая II пока не мироточит

На днях депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире Царьград ТВ рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры в Симферополе, замироточил.
- Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил, - сказала Поклонская. - Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились…Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения императора. – Прим. автора.). Видите, как государь нам помогает!
Однако, несмотря на близость к Троицкому Кафедральному Собору и 100-летнюю годовщину отречения императора от престола, калужский бюст в Центральном парке культуры и отдыха пока не замироточил. И даже легкого конденсата после холодной ночи на нём нет.
К слову, после высказывания Поклонской, чудо произошло и в Ленинградской области. Глава администрации Светогорска Выборгского района Сергей Давыдов заявил, что в городе замироточил памятник Владимиру Ленину. А калужский Ильич по-прежнему лишь показывает на дорогу, которая должна привести нас к светлому будущему.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Идущим в Крым калужанином заинтересовалась полиция 07.03.2017 15:47
Бремя потерь 07.03.2017 10:46
Калужские чиновники переедут в новое здание 07.03.2017 09:23
Калужский директор задолжал налогов на 3 миллиона 06.03.2017 16:20
7 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю 06.03.2017 15:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: