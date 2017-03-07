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На благословенной Калужской земле бюст Николая II пока не мироточит

07.03.2017 14:09 27 1008 Елена Французова

На днях депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире Царьград ТВ рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры в Симферополе, замироточил.

- Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил, -  сказала Поклонская. - Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились…Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения  императора. – Прим. автора.). Видите, как государь нам помогает!

Однако, несмотря на близость к Троицкому Кафедральному Собору и 100-летнюю годовщину отречения императора от престола, калужский бюст в Центральном парке культуры и отдыха пока не замироточил. И даже легкого конденсата после холодной ночи на нём нет.

К слову, после высказывания Поклонской, чудо произошло и в Ленинградской области. Глава администрации Светогорска Выборгского района Сергей Давыдов заявил, что в городе замироточил памятник Владимиру Ленину. А калужский Ильич по-прежнему лишь показывает на дорогу, которая должна привести нас к светлому будущему.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество

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