На благословенной Калужской земле бюст Николая II пока не мироточит

На днях депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире Царьград ТВ рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры в Симферополе, замироточил.

- Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил, - сказала Поклонская. - Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились…Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения императора. – Прим. автора.). Видите, как государь нам помогает!

Однако, несмотря на близость к Троицкому Кафедральному Собору и 100-летнюю годовщину отречения императора от престола, калужский бюст в Центральном парке культуры и отдыха пока не замироточил. И даже легкого конденсата после холодной ночи на нём нет.

К слову, после высказывания Поклонской, чудо произошло и в Ленинградской области. Глава администрации Светогорска Выборгского района Сергей Давыдов заявил, что в городе замироточил памятник Владимиру Ленину. А калужский Ильич по-прежнему лишь показывает на дорогу, которая должна привести нас к светлому будущему.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.