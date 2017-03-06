Калужский директор задолжал налогов на 3 миллиона

В Калуге завели уголовное дело на 44-летнего гендиректора одной из фирм.
По версии следствия, у компании возникла задолженность по налогам, но мужчина осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета учредителя.
- Таким способом подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов, и при поступлении денежных средств на счет организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством. – рассказали в понедельник, 6 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Недоимка по налогам в организации составляет более трех миллионов рублей, расчеты с кредиторами производились на сумму втрое большую.
Расследование сейчас продолжается.
|
7 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю 06.03.2017 15:51
Раздутый скандал, или Как подставляют ритуальные агентства 03.03.2017 14:39
Лёд на Яченском водохранилище стал опасным для рыбаков 03.03.2017 11:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: