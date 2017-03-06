Калужский директор задолжал налогов на 3 миллиона

В Калуге завели уголовное дело на 44-летнего гендиректора одной из фирм.

По версии следствия, у компании возникла задолженность по налогам, но мужчина осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета учредителя.

- Таким способом подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов, и при поступлении денежных средств на счет организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством. – рассказали в понедельник, 6 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Недоимка по налогам в организации составляет более трех миллионов рублей, расчеты с кредиторами производились на сумму втрое большую.

Расследование сейчас продолжается.