В Калуге уничтожили 150 килограмм европейских фруктов

В Калуге обнаружены груши и яблоки, незаконно ввезённые в Россию из Польши. Проверку оптовой базы на Правом берегу на днях провели сотрудники областного управления Россельхознадзора, прокуратуры и Калужской таможни.

- У индивидуальных предпринимателей выявлено более 150 килограмм запрещенной к ввозу и реализации на территории Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, - сообщает в пятницу, 3 марта, Россельхознадзор. - Это 97,9 килограмм яблок, 51 килограмм груш и 4 килограмма салата «Романо».

Продукцию изъяли и уничтожили.