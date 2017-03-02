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Здание железнодорожного вокзала на Калуге-1 возьмут под госохрану

02.03.2017 15:53 7 780 Оксана КОЛОСОВА
Здание железнодорожного вокзала на Калуге-1 возьмут под госохрану

В этом году в Калужской области будет дан старт реставрации церкви Успения Ферапонтовой пустыни в селе Боровенское Мосальского района.

- Запланировано проведение историко-культурной экспертизы с целью придания данному объекту статуса «Объект культурного наследия федерального значения». Это позволит привлечь к реставрации федеральные средства, - рассказал в среду, 1 марта, на заседании коллегии министерства культуры и туризма региона руководитель областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. – В текущем году мы планируем организовать на объекте первоочередные противоаварийные работы по входам и кровле.

Кроме того, за счёт федеральных средств будет подготовлена рабочая научная проектная документация по реставрации Никольской церкви в Авчурино. К её непосредственной реконструкции планируют приступить уже в следующем сезоне.

- В целях постановки объектов на полноценную государственную охрану Управлением организовано проведение государственных историко-культурных экспертиз по 6 выявленным объектам, - сообщил Чудаков. – Среди них и ансамбль железнодорожного вокзала на Калуге-1. На средства президентского гранта в текущем году будут завершены работы и по постановке на государственную охрану ансамбля бумажной фабрики в Кондрово. Он представляет собой очень редкий пример промышленной архитектуры середины XIX века. Надеемся, что данная работа станет первым шагом в реализации проекта по созданию постиндустриального парка на данной территории.


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Тэги: общество евгений чудаков

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