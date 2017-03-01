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Молитва в Калуге принесла московскому священнику 3 миллиона рублей

01.03.2017 12:21 31 3449 Дмитрий Ивьев
Молитва в Калуге принесла московскому священнику 3 миллиона рублей

Настоятель храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище Москвы игумен Сергий (Рыбко) рассказал, как после молитвы в Калуге смог найти крупную сумму денег, чтобы срочно погасить долг.

- Строили мы храм, и внезапно потребовалась крупная сумма денег, чтобы срочно вернуть долг. Что делать? В эти дни я отправился в Калугу и остановился на ночь у знакомого священника, - приводит его слова в среду, 1 марта, «Интерфакс». - Посетовал ему на финансовые проблемы. Он посоветовал зайти в Георгиевский храм и помолиться перед старинным образом «Утоли моя печали».

По словам игумена, священник рассказал ему, как несколько лет назад тоже оказался в трудном положении и через час после того, как помолился у этого образа, к нему пришел незнакомец и предложил в качестве помощи именно ту сумму, которая требовалась.

- Я как услышал эту историю, говорю: "Поехали, отец, немедленно деньги просить!", - отметил отец Сергий. - Отслужили молебен, я вернулся в Москву. А через пару дней подбегает ко мне бухгалтер: "От неизвестного лица пришли три миллиона!" В итоге мы и долг вернули, и храм достроили.


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Тэги: общество

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