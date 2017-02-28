17-летняя калужанка спустя 4 месяца вернулась домой

Пропавшая ещё в октябре прошлого года 17-летняя студентка Маргарита Мазурова найдена. Об этом в понедельник, 27 февраля, на своей странице в «ВКонтакте» сообщил поисковой отряд «Амарок».
Эту информацию подтвердили в полиции.
- 13 февраля девушка вышла на связь с родителями, а потом вернулась домой, - сообщили в УМВД по Калуге.
Где всё это время она была, не уточняется. Напомним, что ранее сообщалась о том, что юная калужанка улетела в Екатеринбург.
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