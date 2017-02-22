Птицефабрику уличили в сбросе опасных отходов в реки

В деревне Воробьи Жуковского района местная птицефабрика сбрасывала опасные отходы прямо на расположенный рядом земельный участок. Очистные сооружения при этом не использовались, сообщает в среду, 22 февраля, прокуратура Калужской области.

- Сточные вводы, отводимые от используемых в производственной деятельности птичников и других хозяйственных помещений, без надлежащей очистки и обеззараживания с производственной территории сбрасываются на расположенный рядом земельный участок, - говорят в ведомстве. - Сбрасываемые сточные воды имеют значительные превышения концентраций загрязняющих веществ по взвешенным веществам, сульфату, фосфатам, нитратам, нефтепродуктам и др., в результате чего происходит загрязнение земель.

С этого участка опасные вещества могли попасть в реки Дырочная и Угодка.

Предписание Управления Росприроднадзора по Калужской области птицефабрика не исполнила, говорят в прокуратуре. Поэтому Калужский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к предприятию о запрете сброса сточных вод на земельный участок. Суд удовлетворил требования прокурора, птицефабрике запрещен сброс сточных вод с очистных сооружений на рельеф местности.

После вступления решения суда в законную силу контролировать ситуацию будет межрайонная природоохранная прокуратура.