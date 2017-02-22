FOUR POINTS BY SHERATON KALUGA : взломаны социальные сети

22.02.2017 11:05 1883

Уважаемые коллеги и партнёры!

Дорогие гости отеля Four Points by Sheraton Kaluga.

Каждый день мы радуем Вас новостями , размещая самые актуальные из них в интернет ресурсах, чтобы вам было удобно следить за нашими новыми услугами. Мы делим с Вами каждую фотографию радостных и важных моментов в жизни, размещая их на официальных страницах в социальных сетях.

Мне очень жаль, что наш популярный ресурс, имея тысячи подписчиков, стал целью интернет мошенников , взломавших 21.02.2017 все социальные сети нашего отеля.

Пока юристы занимаются вопросом привлечения причастных лиц к ответственности за принесённый урон репутации и упущенные коммерческие выгоды , примите мои искренние извинения за доставленные неудобства и поддержите команду отеля , вступив в новые группы:

Будем признательны за репосты и помощь в скорейшем восстановлении фотографий мероприятий, проведённых в отеле за последний год. Ведь это часть развития туризма и гостеприимства в Калужском крае.

Вместе с тем, хочу поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества и пожелать вашим близким благополучия и много радостных и счастливых моментов в жизни.

До новых встреч в отеле Four Points by Sheraton

Генеральный менеджер отеля Елена Заплетина.