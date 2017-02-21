100 скидок для сотрудников КЭМЗа

21.02.2017 16:41 865

В 2017 году Калужский электромеханический завод отмечает свое 100-летие. В честь юбилея на предприятии подготовлена программа праздничных мероприятий, среди которых – партнерская программа «Дисконтные карты КЭМЗ».

Презентация программы состоялась 16 февраля. Мероприятие началось с обзорной экскурсии на производство Калужского электромеханического завода, которую для компаний-партнеров лично провёл директор завода Борис МОВТЯН.

Затем участники программы переместились в отель «Hilton Garden Inn Kaluga», где состоялась презентация «Дисконтных карт КЭМЗ» для калужских предпринимателей и представителей СМИ.

Это, пожалуй, самая крупная дисконтная программа в Калуге, участником которой стали ровно 100 компаний – от торговых сетей и магазинов до салонов красоты, кафе и ресторанов.

Как говорят организаторы программы, данный проект соответствует маркетинговой стратегии WIN-WIN, что означает двойной выигрыш: сотрудники завода получают единую дисконтную карту со скидкой от 5 до 50%, а предприниматели – новых клиентов.

В торжественной обстановке первые пять дисконтных карт были вручены пяти лучшим рабочим завода. До конца года карты планируется выдать всем 1356 сотрудникам предприятия. Срок действия дисконтной карты - 2 года.

Всем партнерам дисконтной программы были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Презентация "Дисконтных карт КЭМЗ" для калужских предпринимателей и представителей СМИ.

Наша справка

Калужский Электромеханический Завод (АО "КЭМЗ") входит в концерн «Автоматика», который в свою очередь входит в структуру госкорпорации "Ростех". Предприятие производит средства связи специального и гражданского назначения. В последнее время завод активно входит в производственные цепочки российского автомобильного кластера.

Виктор ПЕТРОВ.