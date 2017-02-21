Полиция устроила облаву в ночных клубах Калуги

Калужские полицейские вместе с коллегами из Росгвардии провели рейд по ночным заведениям города.
- В результате ночного мероприятия было проверено более 80 человек, на медицинское освидетельствование с признаками наркотического опьянения направлено 7 граждан, - сообщили в УМВД по Калужской области.
Для установления личностей 56 иностранных граждан доставили в отделение полиции. Двоих из них оштрафовали по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации». Задержан один мигрант, находящийся в федеральном розыске.
Фото: УМВД по Калуге.
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